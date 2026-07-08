Vertice Nato, Trump: grande unità e amore tra leader

Al vertice Nato Donald Trump ha mostrato toni più concilianti verso i leader europei, parlando di unità e "amore" nella sala dopo essere arrivato con atteggiamento critico. Il presidente Usa ha ribadito che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e ha smorzato le posizioni precedenti su Teheran, dicendo di non voler riprendere la guerra ma di rispondere solo agli attacchi iraniani. Nelle conclusioni la Russia è definita una minaccia concreta a lungo termine: in funzione antirussa Trump ha annunciato a Zelensky la concessione del brevetto per la produzione dei Patriot. Il segretario generale Rutte ha sottolineato che il vertice serviva a concretizzare gli impegni presi.
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