Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice Nato, Trump: grande unità e amore tra leader

Mondo

Al vertice Nato Donald Trump ha mostrato toni più concilianti verso i leader europei, parlando di unità e "amore" nella sala dopo essere arrivato con atteggiamento critico. Il presidente Usa ha ribadito che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e ha smorzato le posizioni precedenti su Teheran, dicendo di non voler riprendere la guerra ma di rispondere solo agli attacchi iraniani. Nelle conclusioni la Russia è definita una minaccia concreta a lungo termine: in funzione antirussa Trump ha annunciato a Zelensky la concessione del brevetto per la produzione dei Patriot. Il segretario generale Rutte ha sottolineato che il vertice serviva a concretizzare gli impegni presi.

Prossimi video

Inchiesta spie russe, i casi di spionaggio in Europa

Mondo

Meloni chiude il vertice Nato: "Non mi pento di nulla"

Mondo

Vertice Nato, Trump: grande unità e amore tra leader

Mondo

Migliaia di persone ai funerali di Khamenei a Najaf, in Iraq

Mondo

Trump: "A Kiev licenza per i Patriot"

Mondo

Usa-Iran, Trump: "Si stanno comportando male, stanotte li colpiremo duramente"

Mondo