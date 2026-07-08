Inchiesta spie russe, i casi di spionaggio in Europa

Il caso italiano di spionaggio a favore della Russia richiama altri episodi emersi in Europa negli ultimi anni. In Italia l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel 2021, è stato condannato in via definitiva a trent'anni nel 2024 per aver consegnato documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. Casi analoghi hanno coinvolto Germania, Polonia, Regno Unito, Austria e Slovenia, con arresti, condanne ed espulsioni di diplomatici legati ad attività di intelligence per conto di Mosca.
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