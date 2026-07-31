Almeno 25 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite in Algeria dopo che un autobus si è ribaltato nella provincia di Boumerdes. La protezione civile ha coordinato i soccorsi e il trasporto dei feriti verso gli ospedali piu vicini. Il primo ministro Sifi Ghrieb si è recato all'ospedale universitario di Boumerdes, dove sono stati ricoverati alcuni dei feriti coinvolti nel grave incidente. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello schianto.
Prossimi video
Algeria, autobus si ribalta: morti almeno 25 passeggeri
Mondo
Migranti a Ceuta, Sanchez: "Violata integrità territoriale". Critiche al governo per risposta tardiva
Mondo
Cina, spettacolo di 1.500 droni nel cielo di Zhangjiajie
Mondo
Migranti Ceuta, Sanchez: Continua il dialogo con autorità marocchine
Mondo
Turchia, body cam documenta l'intervento tra le fiamme
Mondo
Missione Mar Rosso, Italia valuta partecipazione
Mondo
Liberia, distrutta cocaina per 317 milioni di dollari
Mondo