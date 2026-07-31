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Algeria, autobus si ribalta: morti almeno 25 passeggeri

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Almeno 25 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite in Algeria dopo che un autobus si è ribaltato nella provincia di Boumerdes. La protezione civile ha coordinato i soccorsi e il trasporto dei feriti verso gli ospedali piu vicini. Il primo ministro Sifi Ghrieb si è recato all'ospedale universitario di Boumerdes, dove sono stati ricoverati alcuni dei feriti coinvolti nel grave incidente. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello schianto.

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