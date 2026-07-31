Liberia, distrutta cocaina per 317 milioni di dollari

Le autorità della Liberia hanno sequestrato e distrutto un ingente carico di cocaina dal valore di 317 milioni di dollari destinato al mercato europeo. Gli agenti di sicurezza hanno bruciato le scatole di droga a Carysburg e la Liberia Drug Enforcement Agency ha ribadito l'impegno a smantellare le reti del narcotraffico e a impedire che il Paese africano diventi un rifugio sicuro per il crimine organizzato.