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Ceuta, nuovo massiccio afflusso di migranti al confine

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Nuovo massiccio afflusso di migranti al valico del Tarajal, tra Marocco e Ceuta. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza mentre gruppi di persone attraversavano la frontiera. In mare sono stati recuperati diversi corpi.

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