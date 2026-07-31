Ceuta, nuovo massiccio afflusso di migranti al confine

Nuovo massiccio afflusso di migranti al valico del Tarajal, tra Marocco e Ceuta. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza mentre gruppi di persone attraversavano la frontiera. In mare sono stati recuperati diversi corpi.
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