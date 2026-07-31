Incendi in Francia e UK, la devastazione ripresa dai droni

Immagini aeree mostrano la devastazione causata dai vasti incendi in Francia e nel Regno Unito. A Saumos, nella Gironda francese, la vegetazione è bruciata, ma il rogo è stato domato consentendo il rientro dei residenti. In Inghilterra, i vigili del fuoco lottano da tre giorni con un vasto incendio nella riserva di Dunwich Heath, nel Suffolk, habitat di specie protette, dove si è resa necessaria l'evacuazione della zona.
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