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Turchia, body cam documenta l'intervento tra le fiamme

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Le immagini di una body cam mostrano un vigile del fuoco impegnato a contenere un incendio boschivo nel sud-ovest della Turchia. Il Paese è alle prese con decine di roghi alimentati da vento e bassa umidità, mentre proseguono le operazioni di spegnimento via terra e dall'alto.

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