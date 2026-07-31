Cina, spettacolo di 1.500 droni nel cielo di Zhangjiajie

Uno spettacolo con 1.500 droni ha illuminato il cielo di Wulingyuan, nell'area panoramica di Zhangjiajie, nella provincia cinese dello Hunan. Le coreografie hanno riprodotto le iconiche guglie di arenaria del parco, la Montagna Tianzi e l'ingresso del sito UNESCO. L'evento, organizzato per promuovere il turismo estivo, ha richiamato numerosi visitatori e proseguirà fino al 2 agosto.
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