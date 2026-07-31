Giappone, la casa distrutta dal sisma: "Ora viviamo in auto"

Haruto Kubo, 26 anni, vive in auto con i genitori e il cane dopo che il terremoto di magnitudo 7.1 ha distrutto la loro casa nella prefettura giapponese di Kumamoto. Durante la violenta scossa è riuscito a salvare la nonna, portandola fuori dall'abitazione prima del crollo. Da allora la famiglia affronta caldo, continue scosse di assestamento e notti insonni. Il bilancio del sisma è salito ad almeno 35 vittime, mentre la ricostruzione potrebbe richiedere fino a due anni.