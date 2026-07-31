Haruto Kubo, 26 anni, vive in auto con i genitori e il cane dopo che il terremoto di magnitudo 7.1 ha distrutto la loro casa nella prefettura giapponese di Kumamoto. Durante la violenta scossa è riuscito a salvare la nonna, portandola fuori dall'abitazione prima del crollo. Da allora la famiglia affronta caldo, continue scosse di assestamento e notti insonni. Il bilancio del sisma è salito ad almeno 35 vittime, mentre la ricostruzione potrebbe richiedere fino a due anni.
Prossimi video
Uk, consegnò ceneri a caso, becchino condannato
Mondo
Uk, Inghiterra vittima di roghi e siccità
Mondo
Giappone, la casa distrutta dal sisma: "Ora viviamo in auto"
Mondo
Algeria, autobus si ribalta: morti almeno 25 passeggeri
Mondo
Migranti a Ceuta, Sanchez: "Violata integrità territoriale". Critiche al governo per risposta tardiva
Mondo
Cina, spettacolo di 1.500 droni nel cielo di Zhangjiajie
Mondo
Migranti Ceuta, Sanchez: Continua il dialogo con autorità marocchine
Mondo