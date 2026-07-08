Migliaia di persone ai funerali di Khamenei a Najaf, in Iraq

La salma dell'Ayatollah Ali Khamenei è giunta in Iraq, nella città santa di Najaf, accolta all'aeroporto dal premier iracheno Ali al-Zaidi e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il feretro è stato trasportato in un solenne corteo pubblico attraverso la città sciita, circondato da folle di fedeli in lutto e dalle massime autorità religiose
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