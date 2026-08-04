Grecia, gli aerei antincendio combattono i roghi a Psatha

Gli incendi boschivi a Psatha, in Grecia, hanno devastato aree boschive, con fumo e fiamme che si innalzavano dagli alberi. In azione gli elicotteri antincendio che hanno lanciato acqua sulle fiamme per spegnere i roghi che continuavano a divampare. Quest’estate l’Europa è stata devastata dagli incendi boschivi, ma la Grecia, nota per essere una zona a rischio incendi, aveva vissuto fino ad ora un’estate relativamente tranquilla. In questo periodo però i forti venti secchi provenienti dal Mar Egeo, noti come meltemi, hanno dato fuoco alle aree boschive, rendendo a tratti impossibile l’intervento degli elicotteri antincendio.
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