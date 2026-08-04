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Bulgaria, naziskin assaltano un hotel con ebrei italiani

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Urla con lo slogan nazista 'Sieg Heil' e il tentativo di entrare in albergo dove si trovavano giovani ebrei italiani: è quanto è accaduto a Sofia. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando gli ospiti italiani.

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