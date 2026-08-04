Trump vince torneo di golf: sospetti su pallina hi-tech

Donald Trump ha celebrato la vittoria nel campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, attribuendo il successo al suo talento naturale per il golf. Il tycoon ha pubblicato su Truth il video di un colpo decisivo, ma la traiettoria della pallina, che sembra frenare all'improvviso vicino alla buca, ha riacceso le polemiche sui social. Alcuni utenti hanno ipotizzato l'uso di una pallina hi-tech telecomandata.