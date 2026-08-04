Donald Trump ha celebrato la vittoria nel campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, attribuendo il successo al suo talento naturale per il golf. Il tycoon ha pubblicato su Truth il video di un colpo decisivo, ma la traiettoria della pallina, che sembra frenare all'improvviso vicino alla buca, ha riacceso le polemiche sui social. Alcuni utenti hanno ipotizzato l'uso di una pallina hi-tech telecomandata.
Prossimi video
Trump vince torneo di golf: sospetti su pallina hi-tech
Mondo
Difesa aerea, l'Ucraina integra i sistemi europei
Mondo
Germania, livello fiume Reno ai minimi: caos trasporti
Mondo
Guerra in Ucraina, 5 morti in attacco droni in zona industriale vicino Mosca
Mondo
Usa, parassita nelle insalate: prime due vittime confermate
Mondo
Ondata di gelo antartico in Nuova Zelanda, neve a Dunedin
Mondo
Incendio in Grecia, fiamme e evacuazioni a nord di Atene
Mondo