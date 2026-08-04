Difesa aerea, l'Ucraina integra i sistemi europei

L'azienda ucraina Fire Point ha stretto accordi con oltre dieci società della difesa europee per integrare radar e sistemi di guida nel progetto di difesa missilistica Freyja. L'amministratore delegato Iryna Terekh ha spiegato che l'obiettivo è realizzare intercettori balistici a costi ridotti entro il 2027 per superare le carenze del sistema Patriot. Nel frattempo proseguono i test sui vettori FP7 e FP9 in grado di raggiungere bersagli a lungo raggio.
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