Difesa aerea, l'Ucraina integra i sistemi europei

L'azienda ucraina Fire Point ha stretto accordi con oltre dieci società della difesa europee per integrare radar e sistemi di guida nel progetto di difesa missilistica Freyja. L'amministratore delegato Iryna Terekh ha spiegato che l'obiettivo è realizzare intercettori balistici a costi ridotti entro il 2027 per superare le carenze del sistema Patriot. Nel frattempo proseguono i test sui vettori FP7 e FP9 in grado di raggiungere bersagli a lungo raggio.