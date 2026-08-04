Incendio in Grecia, fiamme e evacuazioni a nord di Atene

Un vasto incendio ha colpito per il quarto giorno consecutivo l'area a nord-ovest di Atene, devastando abitazioni, pinete e terreni agricoli. I forti venti hanno costretto le autorità a evacuare la popolazione via terra e via mare. Oltre 400 vigili del fuoco e 21 mezzi aerei sono stati schierati vicino a Kandili e Agia Skepi, mentre i mezzi pesanti hanno scavato solchi tagliafuoco per proteggere le case.