Ondata di gelo antartico in Nuova Zelanda, neve a Dunedin

Un'ondata di gelo antartico ha colpito il Sud della Nuova Zelanda, portando la neve fino al livello del mare e causando la chiusura di strade e scuole. A Dunedin la neve ha imbiancato la città, spingendo la polizia a sconsigliare gli spostamenti. I servizi di autobus in città e i traghetti tra le due isole principali sono stati sospesi a causa del maltempo. Il servizio meteo prevede che il freddo durerà due giorni.
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