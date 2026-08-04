Usa, parassita nelle insalate: prime due vittime confermate

Negli Stati Uniti sono stati registrati i primi due morti in Michigan legati al parassita ciclosporiasi. Secondo la dottoressa Rabia de LaTour la disidratazione ha aggravato quadri clinici compromessi. La FDA ha collegato il focolaio all'insalata iceberg del produttore Taylor Farms usata nei ristoranti della catena "Taco Bell". La de LaTour stima 22.000 casi totali. Le autorità hanno registrato 6.707 casi confermati e oltre 11.500 sospetti fino al 28 luglio.
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