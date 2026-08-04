Germania, livello fiume Reno ai minimi: caos trasporti

La siccità e il caldo persistente hanno ridotto la portata del fiume Reno a livelli mai registrati prima. Nel punto critico di Kaub il fondale è sceso a 25 centimetri, costringendo le navi a ridurre il carico del 20%. I costi di trasporto sono più che raddoppiati e le navi da crociera si sono fermate.
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