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Ceuta, cibo e acqua ai migranti bloccati sulla spiaggia

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A Ceuta la Croce Rossa e l'associazione ELIN hanno distribuito cibo e acqua ai migranti da giorni sulle spiagge dopo i recenti ingressi di massa dal Marocco. Tra loro ci sono richiedenti asilo da Sudan, Yemen e Mali. Secondo le autorità spagnole, circa 69.500 persone sono rientrate in Marocco e circa 2.000 sono rimaste nell'exclave, mentre il bilancio delle vittime parla di 72 morti in Spagna e 11 in Marocco.

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