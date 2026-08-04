Vienna, baby elefante nello zoo si bagna per rinfrescarsi

Un cucciolo di elefante dello zoo di Vienna, che compirà un anno il 20 agosto, sta imparando a combattere il caldo torrido che sta colpendo l’Europa, secondo quanto spiegano gli addetti. Così, osservando la madre e la “zia”, il cucciolo maschio trascorre molto tempo con un’elefantessa più anziana che attualmente ama fare un tuffo nella vasca del loro recinto, incoraggiando il cucciolo a seguire il suo esempio. Il cucciolo di elefante pesa attualmente 400 chili e sta ancora imparando a usare la proboscide imitando gli animali adulti, ha spiegato lo zoo. Fare il bagno, la doccia e i bagni di fango o sabbia sono un modo per gli elefanti di rinfrescarsi durante il caldo e di proteggere la pelle dagli insetti.