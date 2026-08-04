Un cucciolo di elefante dello zoo di Vienna, che compirà un anno il 20 agosto, sta imparando a combattere il caldo torrido che sta colpendo l’Europa, secondo quanto spiegano gli addetti. Così, osservando la madre e la “zia”, il cucciolo maschio trascorre molto tempo con un’elefantessa più anziana che attualmente ama fare un tuffo nella vasca del loro recinto, incoraggiando il cucciolo a seguire il suo esempio. Il cucciolo di elefante pesa attualmente 400 chili e sta ancora imparando a usare la proboscide imitando gli animali adulti, ha spiegato lo zoo. Fare il bagno, la doccia e i bagni di fango o sabbia sono un modo per gli elefanti di rinfrescarsi durante il caldo e di proteggere la pelle dagli insetti.
Prossimi video
Vienna, baby elefante nello zoo si bagna per rinfrescarsi
Mondo
Bulgaria, naziskin assaltano un hotel con ebrei italiani
Mondo
Trump vince torneo di golf: sospetti su pallina hi-tech
Mondo
Difesa aerea, l'Ucraina integra i sistemi europei
Mondo
Germania, livello fiume Reno ai minimi: caos trasporti
Mondo
Guerra in Ucraina, 5 morti in attacco droni in zona industriale vicino Mosca
Mondo
Usa, parassita nelle insalate: prime due vittime confermate
Mondo