G7 in Francia, i partecipanti e i temi in agenda al vertice di Evian

Intanto, già ieri, migliaia di persone hanno sfilato contro il G7 a Ginevra, a una manciata di chilometri dal confine francese e da Evian, chiamati a protestare dalla coalizione No G7, che riunisce una sessantina di associazioni, sindacati e gruppi della sinistra. Secondo la polizia almeno 20mila persone sono scese in piazza, con circa 600 appartenenti all'area dei black bloc. Due distinti gruppi si sarebbero mescolati al corteo, uno in testa e uno in coda. Le tensioni si sono concentrate prima nei pressi della stazione di Cornavin e successivamente nella zona di Grand-Pré, dove alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti. La risposta della polizia è arrivata con l'utilizzo di gas lacrimogeni e di mezzi dotati di idranti. Gli incidenti più gravi si sono registrati nella zona dove ha sede l'Onu e numerose organizzazioni internazionali.

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Manifestazione contro il G7 a Ginevra, 14 giugno 2026 - ©Ansa