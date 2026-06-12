Dopo Madrid e Barcellona, ieri il Pontefice è atterrato a Las Palmas de Gran Canaria e oggi l’ultima tappa è Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raices, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l’incontro a San Cristobal de La Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80mila persone e l'omelia e nel porto

Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, ieri il Pontefice è atterrato a Las Palmas de Gran Canaria e oggi l’ultima tappa è Tenerife. Durante la sua visita di sette giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del Pontefice in Spagna, prima del ritorno a Roma.

Il Papa a Tenerife

In mattinata Leone XIV è volato da Gran Canaria all'aeroporto internazionale di Tenerife Nord. Poi la visita del Pontefice al centro di accoglienza Las Raices, gestito da Accem per il ministero spagnolo dell'Inclusione: al momento la struttura ospita 685 migranti provenienti da Senegal, Gambia e Mali, arrivati alle Canarie attraverso la rotta atlantica dei “cayucos”, i precari caicchi impiegati dai pescatori in Africa. In programma, poi, la visita a San Cristobal de La Laguna per un incontro con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, a Santa Cruz di Tenerife, la messa davanti a circa 80mila persone e l'omelia e nel porto. Una celebrazione dal forte valore simbolico: l'altare, con l’oceano sullo sfondo, è realizzato con pietra vulcanica e vegetazione locale e accanto ci sono tre caicchi utilizzati dai migranti per i viaggi della speranza. Dopo la messa, i saluti del Papa ai fedeli e il trasferimento all'aeroporto di Los Rodeos: qui Leone sarà congedato dal re Felipe VI e nel pomeriggio partirà per Roma, dove l'arrivo è previsto alle 20:40 a Fiumicino.