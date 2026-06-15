Il 21 e 22 giugno il capoluogo di provincia della Gallura Nord-Est Sardegna torna alle urne per scegliere fra il primo cittadino uscente, Giovanni Antonio Giuseppe Addis, e l'outsider civica Gianna Masu

Al primo turno delle elezioni comunali, il 7 e 8 giugno, la Sardegna ha eletto 147 nuovi sindaci su 148. Ad affrontare il ballottaggio del 21 e 22 giungo sarà quindi solo Tempio Pausania in quanto capoluogo di provincia della Gallura Nord-Est Sardegna. A sfidarsi saranno il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis e l'outsider civica Gianna Masu.

Giovanni Antonio Giuseppe Addis

Al primo turno il primo cittadino uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis ha ottenuto il 32,83% delle preferenze con la lista Tempio Tradizione e Futuro, la stessa del mandato precedente. Classe 1955, è entrato per la prima volta in consiglio comunale nel 1985 per poi ricoprire il ruolo di assessore in vari ambiti fra cui Sport, Commercio, Industria, Artigianato, Spettacolo, Cultura e Turismo fino al 2019, con una parentesi nei banchi della minoranza dal 2010 al 2015. Nel maggio 2019 diventa sindaco al posto di Andrea Biancareddu per sopravvenuta incompatibilità, e l’anno dopo viene confermato vincendo le elezioni.

Gianna Masu

Nella tornata del 7 e 8 giugno Gianna Masu si è fermata al 24,89%, sostenuta dalla lista civica Con Tempio Fronte Comune. Dirigente comunale a Olbia, ha lavorato anche al Progetto Dipartimento di Eccellenza con l’Università di Sassari, con il CIPNES Nord est Sardegna e con il Comune di Arzachena (nell’ambito di Turismo Blu).