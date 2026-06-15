Vannacci, da femminicidio a migranti: il programma e le dichiarazioni

Dopo l’intervento di Vannacci sono tante le reazioni arrivate dal mondo politico e non solo. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha detto che quelle dichiarazioni in realtà "non sono nulla di nuovo, sono slogan già visti e sentiti, Vannacci dice ciò che dicevano Meloni e Salvini e abbiamo una dimostrazione straordinaria di dove porta questo, perché dopo quattro anni di governo Meloni abbiamo avuto un calo di produzione industriale per 35 mesi di fila".

"Vannacci è frutto dei fallimenti di Meloni. Si tratta del frutto delle promesse tradite e delle giravolte. Quindi Meloni che per adeguarsi e durare e assicurarsi la longevità ha fatto un patto coi poteri forti, dai fondi di investimento internazionale alle industrie e alle armi, alle banche, alle assicurazioni, alle aziende energetiche, oggi si è garantita stabilità e longevità, e poi ho scoperto il fianco a chi? Ai cittadini, perché Vannacci in questo momento è la destra sociale che è destinata anche a crescere, che è stata tradita. Si tratta di un fenomeno tutto interno che farà molto male al centrodestra", ha detto invece il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte.