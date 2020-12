Covid19, infermiere robot in azione nell'ospedale di Varese

Tommy - così è stato ribattezzato - permette il monitoraggio e il telemetraggio dei pazienti dell'ospedale del Circolo di Varese. Fa da solo il giro del reparto e, se ci sono anomalie nei parametri, fa scattare l'allarme per l'intervento del personale sanitario

“È una specie di infermiere del terzo millennio”. Il professor Francesco Dentali, che dirige il dipartimento di medicina interna dell’ospedale del Circolo di Varese parla in questi termini, con lo sguardo già rivolto al futuro, di Tommy: è stato ribattezzato così questo infermiere robot, programmato per sostenere l'attività dei medici e degli infermieri del Covid Hub di questo ospedale (TUTTI I NUMERI DEL COVID19 IN ITALIA).