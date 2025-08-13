Matera, anziano accoltella donna, spara a Carabinieri e poi si suicida

Esplora tutte le offerte Sky
Matera, anziano accoltella donna, spara ai Carabinieri e poi si suicida

Cronaca
©Ansa

La donna è stata colpita all'interno del suo bar e poi è stata soccorsa dal 118: trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza, è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia d'urgenza, con una prognosi di 21 giorni, senza essere in pericolo di vita

Una barista di 28 anni è stata accoltellata, per motivi ancora non chiari, a Gorgoglione (Matera) da un uomo di 80 anni, che, dopo aver sparato contro i Carabinieri, senza colpirli, si è suicidato in una contrada di Stigliano, Comune confinante con Gorgoglione. Secondo quanto si è appreso, il pensionato, originario del piccolo Comune lucano, era residente a Torino, ma spesso tornava in Basilicata. La donna è stata colpita all'interno del suo bar e poi è stata soccorsa dal 118 Basilicata: trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza, è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia d'urgenza, con una prognosi di 21 giorni, senza essere in pericolo di vita. 

