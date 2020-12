Covid, percentuale di positivi su tamponi analizzati è all’11,6%. DATI

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 14 dicembre, la percentuale di positivi resta pressoché stabile: ieri era all'11,7%. I nuovi casi sono 12.030 su 103.584 tamponi processati. I decessi legati al coronavirus in Italia sono in tutto 65.011, con 491 morti nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 484). I casi dall’inizio della pandemia sono 1.855.737. In calo il numero di pazienti nelle terapie intensive (-63), sale di poco quello dei ricoverati con sintomi (+30)