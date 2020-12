1/13 ©Getty

Circa 73mila imprese, che pesano per il 4% dell'occupazione, hanno dichiarato di essere chiuse: 55mila prevedono di riaprire e 17mila no (l'1,7% delle imprese pari allo 0,9% degli occupati). È la fotografia scattata dal report Istat sulle imprese che hanno avuto a che fare con il Covid. Per l’analisi sono state intervistate oltre un milione di imprese tra ottobre e novembre con riferimento al periodo giugno-ottobre