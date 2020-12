Covid, emergenza frena spesa di Natale. Confesercenti: -4,7 miliardi

14/17 ©Fotogramma

I consumatori, svela il sondaggio, vogliono dare fiducia al retail: il 29% di chi non ha ancora comprato segnala l'intenzione di acquistare doni in un piccolo negozio fisico o in un mercato. Pesa, però, la chiusura dei negozi dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi: le limitazioni alle aperture e agli orari condizionano il 16% dei clienti. Per Confesercenti è un grave danno economico e una distorsione della concorrenza, visto che negozi dello stesso tipo ma fuori dai centri commerciali possono rimanere aperti. Per questo ha presentato ricorso al Tar