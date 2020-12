Coronavirus in Italia, strade affollate in varie città per lo shopping

Da Milano a Bologna, sabato 12 dicembre molte persone sono uscite per fare acquisti in vista del Natale. Code nei negozi e centro città pieni di gente anche a Firenze. In via Mazzini, a Verona, è stato istituito il senso unico pedonale per evitare assembramenti

Sabato 12 dicembre le strade di alcune città italiane si sono riempite di persone, in giro per fare shopping in vista delle festività natalizie. Da Milano a Bologna a Firenze, code nei negozi e folla nelle piazze e nelle vie dei negozi del centro città. Vari anche i controlli, mentre esperti e governo raccomandano di limitare le uscite e rispettare le regole sull’obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno e mantenere il distanziamenti di almeno un metro (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

La galleria Vittorio Emanuele II a Milano - ©Fotogramma

La situazione a Bologna, Milano e Firenze approfondimento Covid: quali regioni cambiano colore e cosa succede Tante le persone che hanno approfittato del weekend e della riapertura dei negozi dopo il cambio di fascia di rischio per fare shopping nelle principali città italiane. L’area pedonale del centro di Bologna si è riempita di cittadini, stessa situazione anche a Milano dove si sono formate lunghe code all’esterno delle boutique. Nel tardo pomeriggio di sabato folla anche nel centro di Firenze con molta gente che passeggiava nelle centralissime piazza della Repubblica e in via Calzaioli, ma anche in prossimità del Ponte Vecchio, sulla cui facciata sono proiettati versi della Divina Commedia e vengono decantate alcune terzine. E poi file, in alcuni casi, davanti a profumerie, negozi di intimo e store di grandi catene di abbigliamento.

Strada affollata nel centro di Bologna il 12 dicembre - ©Getty