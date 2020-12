1/13 ©Fotogramma

Code ordinate, distanziate, con mascherine ben in vista per prendersi un caffè al bar o entrare in un negozio a caccia di regali. Il 12 dicembre, che in alcune regioni italiane come la Lombardia coincide con il ritorno in zona gialla, ha portato folla nelle strade principali dei centri abitati

