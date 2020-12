1/12 ©Ansa

Da oggi 13 dicembre Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria sono diventate zona gialla e l'Abruzzo, unica regione ancora rossa, è tornata arancione. In Italia non ci sono più aree ad alto rischio. La situazione è in deciso miglioramento su tutto il territorio, ma gli esperti sottolineano che bisogna continuare a rispettare le regole sul distanziamento, perché non si tratta di un "liberi tutti"

Covid-19, i dati regione per regione