Sono 211 i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime ore in Umbria, su 3.180 tamponi analizzati. Molti - secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 12 dicembre - i guariti: sono 406 in più, dopo i 500 di ieri, 20.644 in tutto da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 10 decessi (517 in tutto). Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, da 5.089 a 4.884 (205 in meno). In calo anche i ricoverati: sono 18 in meno, 350. E si alleggerisce la pressione sulle terapie intensive, che oggi accolgono 49 pazienti, cinque in meno