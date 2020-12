Covid, Miozzo (Cts): “Virus non ammette deroghe, ridurre spostamenti”

Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico: “Mi rendo conto del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie, ma sono proprio gli incontri tra non conviventi a essere potenziali occasioni di contagio. Essere familiari non è un passaporto di immunità”. Sul rientro a scuola: “In moltissime realtà locali ci sono le condizioni per garantire la didattica in presenza. Se non riusciamo a riportare tutti gli studenti in classe nemmeno a gennaio, vorrà dire che avremo fallito come Paese”

"Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati. Questo virus non ci consente deroghe". L’avvertimento arriva dal coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, che in un’intervista a La Stampa commenta l’ipotesi di una correzione all’ultimo Dpcm che consentirebbe di muoversi tra Comuni anche a Natale e Capodanno: “È una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento”. E sul rientro a scuola aggiunge: “Se non riusciamo a riportare tutti gli studenti in classe nemmeno a gennaio, vorrà dire che avremo fallito tutti, politici e tecnici. Avremo fallito come Paese” (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

“Il fatto di essere familiari non è un passaporto di immunità” approfondimento Dpcm Natale, novità su cosa si può fare e cosa no: le FAQ del governo "Noi tecnici abbiamo più volte sottolineato i rischi legati al movimento di un gran numero di persone - spiga Miozzo - Ma comprendo le contestazioni: è evidente che chi vive a Roma avrà dei vantaggi rispetto agli abitanti di un piccolo Comune sotto i 5 mila abitanti". "Mi rendo conto del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie, a milioni di cittadini che non potranno incontrarsi con i loro cari a Natale - ammette il coordinatore del Cts - ma, è bene ricordarlo, sono proprio gli incontri tra non conviventi a essere sotto osservazione, perché potenziali occasioni di contagio. Il fatto di essere familiari non è di per sé un passaporto di immunità”. “Questo virus - conclude - non ci consente deroghe, che pure sono già state fatte, ad esempio, per permettere di fare visita a un anziano solo o malato".