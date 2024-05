Milena Santirocco confessa: "Non sono stata sequestrata"

Stando a quanto riferito da "Il Messaggero", la donna, scomparsa lo scorso 29 aprile e ricomparsa sabato sera, avrebbe confessato in un interrogatorio la verità rispetto a quello che si credeva essere un rapimento. La54enne aveva detto, in un primo momento, di esser stata rapita da due persone incappucciate, che avrebbero anche tentato di annegarla

La ricostruzione della vicenda

La vicenda era iniziata domenica 29 aprile, quando si erano perse le tracce della donna. Le ricerche erano partite da un parcheggio sul lungomare di Torino di Sangro Marina (Chieti), dove era stata ritrovata la sua auto, una Renault Clio. "Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari”. Questa la primissima versione del presunto rapimento, data dalla Procura della Repubblica di Vasto che ha anche aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, nel tentativo di fare chiarezza su quanto accaduto. Milena Santirocco, 54 anni, di Lanciano, erano poi ricomparsa sabato sera nel Casertano, a Castel Volturno. Dopo esser entrata in un bar, aveva riferito di essere stata rapita da due domini che avrebbero tentato di ucciderla, annegandola in uno stagno. E che i due si sarebbero poi allontananti credendola morta. Nella giornata di ieri, domenica, la donna è stata sentita per quasi sette ore dal pubblico ministero, Silvia Di Nunzio, della Procura di Vasto, dove avrebbe poi confessato la verità. Santirocco, intanto, è tornata a casa dai figli. La famiglia ha fatto sapere che è apparsa “confusa” dopo la vicenda.