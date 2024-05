La maestra scomparsa e ritrovata, si indaga per sequestro di persona

Ieri è stata ritrovata in Campania Milena Santirocco, la 54enne di Lanciano, maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 29 aprile, e ora si indaga per sequestro di persona.

"Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni”. È quanto ha fatto sapere il legale della famiglia di Milena Santirocco, Antonio Cozza. Ieri sera la donna intorno alle 22.15 è riuscita ad entrare in un bar di Castel Volturno, in provincia di Caserta, chiedendo aiuto e di poter telefonare ai figli. A quel punto, dal locale avrebbero chiamato la polizia. Agli agenti intervenuto Milena Santirocco avrebbe raccontato di essere stata rapita e che hanno tentato di ucciderla affogandola.