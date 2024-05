Chieti, l'insegnante di ballo Milena Santirocco scomparsa da domenica

Della donna, 54 anni, non si hanno notizie da domenica 29 aprile. Il profilo Facebook chiuso prima della scomparsa. La famiglia non crede all'allontamento volontario

Dal 29 aprile non c'è nessuna notizia di Milena Santirocco, 54 anni, maestra di ballo e di fitness di Lanciano (Chieti) che sembra essere scomparsa nel nulla da domenica scorsa, quando, dopo aver pranzato con i figli, è uscita per andare a fare una passeggiata a Torino di Sangro, sempre nel Chietino. Da cinque giorni le ricerche - coordinate dalla Prefettura di Chieti e dai vigili del fuoco e dalla polizia di Lanciano - vanno avanti a spron battuto, tra mare e boschi dove i cani molecolari hanno fiutato tracce della donna.

Le foto e il profilo Fb cancellato



Ieri mattina sono entrati in azione anche i sommozzatori della Guardia di Finanza di Pescara tra gli scogli situati intorno al Trabocco “Le Morge”, ma non è stato trovato nulla, a parte l’auto della donna che è stata ritrovata sempre a Torino di Sangro, con una gomma a terra e aperta. Le ultime foto inviate al figlio con immagini della scogliera di quella zona insieme e un suo primo piano risalgono al pomeriggio di domenica, poi dalle 18.30 più nulla. Il suo profilo Facebook è stato inspiegabilmente chiuso prima della sua somparsa, e quasi contemporaneamente sul suo stato di WhatsApp sono apparse alcune foto scogli sul mare.

La famiglia: "Non si è allontanata da sola"

Milena, separata dal marito, è madre di due figli: il più piccolo vive con lei. Ed è stato lui a dire alle tv locali di non credere a un allontamento volontario: "Non è stato un gesto da parte sua. Abbiamo pranzato assieme, poi ha fatto una passeggiata come sempre la domenica, forse ha sbattuto la testa, forse un malore. Spero questo, almeno". Anche la sorella Sonia è dello stesso parere: "Milena è una persona piena di vita. Non si è allontanata di sua spontanea volontà. C'è qualcosa che non sappiamo", sostiene.