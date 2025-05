Truffa alle assicurazioni, falsi incidenti a Caserta: 30 indagati

Trenta persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative con finti incidenti stradali. L'indagine, coordinata dalle Procure di Roma e Santa Maria Capua Vetere, ha permesso di ricostruire il ruolo di alcuni avvocati che avevano il compito di curare tutto l'iter relativo ai falsi sinistri stradali, tenendo contatti con i medici nominati consulenti tecnici dai Giudici di Pace e con i medici e legali designati delle compagnie assicurative.

Il caso

Nel corso delle indagini è emerso come gli incidenti, seppur distinti tra loro per tempi, luoghi e soggetti coinvolti, presentassero anomalie e dinamiche del tutto sovrapponibili come, per esempio, l'investimento di pedoni su strisce pedonali o di soggetti a bordo di biciclette (anche tandem), o il mancato sopraggiungere sul posto di operatori delle forze di polizia. Nel gruppo erano presenti anche soggetti che operavano da intermediari, occupandosi dell'individuazione delle persone che denunciavano i falsi incidenti stradali a fronte di somme di denaro pari a 100-150 euro, per ogni incontro (referti in nosocomi, visita Ctu, procura presso studi notarili) e un saldo finale di 400-500 euro a chiusura della pratica.