Mondragone, uomo ucciso a colpi di pistola mentre faceva benzina

Dramma nel Casertano. Un commerciante è rimasto ucciso nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domiziana, mentre faceva benzina. Dalle primissime ricostruzioni, l’omicidio, avvenuto nel territorio di Mondragone, nel Casertano, sarebbe stato compiuto da un imprenditore del posto. Secondo quanto riportato dai carabinieri, già giunti sul posto per effettuare le indagini, si sarebbe trattato di un agguato in pieno giorno: l’uomo è stato assassinato da colpi di arma da fuoco mentre faceva rifornimento. La dinamica, così come il movente dell’uccisione, sono ancora da appurare.