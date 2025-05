Pesaro, ok all’adozione da parte di coppia omogenitoriale: il figlio era nato con Gpa

Il tribunale per i minorenni di Pesaro ha autorizzato l’adozione del secondo figlio da parte di una coppia omogenitoriale, nato all’estero tramite gestazione per altri. La sentenza, storica nell’ambito dei diritti, arriva nonostante la recente legge italiana che qualifica la Gpa come reato universale

Il tribunale dei minorenni di Pesaro, nelle Marche, ha emesso una sentenza “storica” nell’ambito dei diritti: ha riconosciuto l'adozione del secondo figlio da parte di una coppia omogenitoriale, nato tramite gestazione per altri (Gpa) all'estero. A darne notizia è il Corriere Adriatico . Il tribunale dei minori ha dato il via libera all'adozione da parte del secondo papà, in un contesto giuridico reso più complesso dalla recente legge italiana che qualifica la Gpa reato universale. "Il minore deve essere tutelato al di là della modalità con cui è venuto al mondo", hanno scritto i giudici.

Il primo figlio



La coppia, composta da due liberi professionisti di Pesaro di 30 e 40 anni, aveva già ottenuto nel 2023 l'adozione del primo figlio, nato attraverso Gpa negli Stati Uniti. Anche in quel caso, solo il padre biologico era stato inizialmente riconosciuto in Italia, rendendo necessario il ricorso all’adozione da parte del partner. Il bambino, cittadino americano con doppio cognome, vive con la coppia sin dalla nascita. Nel frattempo, anche l'altro genitore ha intrapreso lo stesso percorso, ricorrendo nuovamente alla Gpa negli Stati Uniti e dando alla luce un secondo figlio, nato prima dell'approvazione della legge italiana del 16 ottobre 2023, che vieta la maternità surrogata come reato perseguibile anche se commesso all'estero.



La sentenza



La procedura per l’adozione, avviata lo scorso dicembre con l’assistenza dell’avvocata Claudia Fabiani, si è conclusa positivamente con una sentenza che pone al centro la tutela del minore. "Una discriminazione del bambino fatta derivare dallo stigma verso la decisione dell'adulto di aver fatto ricorso a una tecnica procreativa vietata dal nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di uguaglianza", hanno sottolineato i giudici che, citando una precedente sentenza della Cassazione, ribadiscono come "il minore, parte debole e priva di responsabilità, deve essere tutelato al di là della modalità con cui è venuto al mondo" e quindi "l'interpretazione deve essere improntata a un senso di umanità".