Sondaggio, per 2/3 degli italiani minoranze sessuali discriminate

1/18 Sky TG24 / Quorum YouTrend

Dopo alcuni recenti casi di cronaca, in molti si son chiesti quale sia l’influenza dei social network e di altre piattaforme online nei comportamenti dei giovani. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, TikTok è il social network più pericoloso. Per quasi un intervistato su due (43%) è il social network in cui più facilmente un giovane può trovarsi in una posizione di pericolo. Seguono, molto staccati, Facebook, Telegram, Instagram e YouTube

