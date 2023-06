Incidente Roma, TheBorderline chiudono il canale YouTube

Il gruppo di youtuber coinvolto nell’incidente in cui è morto un bambino di cinque anni ha annunciato con un ultimo video la fine delle attività sottolineando che "la tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso". Il 20enne alla guida del Suv che ha travolto la Smart presto potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti a piazzale Clodio

Il gruppo di youtuber autori del canale TheBorderline ha deciso di chiudere il canale YouTube, creato nel 2020, dopo l’incidente nel quale a Roma - nel quartiere di Casal Palocco - uno dei fondatori alla guida di un Suv ha travolto una Smart provocando la morte di un bambino di 5 anni. Intanto proseguono le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto e potrebbero arrivare a breve i risultati della perizia tecnica chiesta dai pm per accertare a che velocità stesse andando l’auto guidata dal 20enne, al momento indagato per omicidio stradale e che presto potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti a piazzale Clodio. Nei prossimi giorni, dopo il nulla osta della Procura, il funerale del bimbo.

"I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore - ha scritto il gruppo di youtuber nell’ultimo video del canale - Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio".

Si continua a indagare per chiarire la dinamica dell’incidente

La velocità a cui procedeva il Suv guidato da uno degli youtuber, a quanto sembra impegnati in una sfida social che prevedeva di restare in auto per 50 ore consecutive, sarà un dato determinante per stabilire le responsabilità di quanto accaduto. Sembra ormai certo che l’auto andasse a più di 30 km/h, velocità prevista in quel tratto di strada. Ma al vaglio ci sono anche i video di alcune telecamere di via di Macchia Saponara che si trovano a qualche centinaio di metri dal luogo dell’incidente e che potrebbero aver ripreso il passaggio di un bus Atac il cui autista è un testimone oculare. Gli avvocati del ragazzo alla guida, invece, puntano a dimostrare che sia stata la Smart a tagliare la strada al Suv senza dargli la precedenza.