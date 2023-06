Incidente Roma, Associazione Vittime: "Indagato libero brutto segnale"

E’ ancora a piede libero Matteo di Pietro, il giovane youtuber che lo scorso 14 giugno era alla guida del suv che ha travolto una smart provocando la morte di un bimbo di 5 anni a Castel Palocco, Roma. Il ragazzo, 20 anni, è indagato per omicidio stradale ma si trova ancora in libertà. "Non si capisce quali siano le ragioni per le quali non siano stati presi provvedimenti restrittivi”. A dirlo, in una nota, è l'avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus - Associazione Vittime Incidenti Stradali, sul Lavoro e Malasanità.

Associazione Vittime: "Presupposti per arresti domiciliari"

“Stiamo parlando - prosegue Musicco - di una persona che, per girare dei video social, viaggiava a velocità estremamente sostenuta e pure positiva ai cannabinoidi, la quale ha provocato un incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni. Un fatto di una gravità inaudita". Secondo l'avvocato, "esistono tutti i presupposti previsti dalla legge sull'omicidio stradale perchè per il giovane vengano disposti quantomeno gli arresti domiciliari, anche per il pericolo di reiterazione del reato. Invece, con mio stupore, non è successo assolutamente niente. E capita addirittura di leggere sui giornali che per qualcuno ciò che è successo sia stato solo il frutto di una bravata. Ciò che sta accadendo è un pessimo segnale - conclude - sia per la giustizia sia per la famiglia della vittima".