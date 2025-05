Torneo della Legalità a Caltanissetta triangolare di beneficenza

Un torneo per la legalità. In occasione della giornata in ricordo delle vittime della strage di Capaci, nella serata del 23 maggio nello stadio di Caltanissetta si sono sfidate, in un triangolare di beneficenza, le squadre composte da magistrati, carabinieri e la Nazionale del cuore – attori e cantanti. In campo numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport: Lele Vanoli, visto in Ferie d’agosto, L’altro Ferragosto, C’è ancora domani, Angelo Russo, l’indimenticabile “Catarella” del Commissario Montalbano, Antonio Chimenti, ex portiere di Serie A che ha giocato nella Juventus e nella Roma. La vittoria è andata alla squadra dei Carabinieri.