Si chiamano The Borderline il gruppo di youtuber che, ieri pomeriggio, si è schiantato contro una Smart a Casal Palocco, a Roma. L’obiettivo dei giovani era portare avanti una sfida: guidare per 50 ore una Lamborghini. Nell'incidente è morto un bimbo di 5 anni e sono rimaste ferite gravemente la madre e la sorellina di 3 anni

I pm di Roma contestano l'omicidio stradale al ventenne che ieri sera, alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell'incidente a Casal Palocco, ha causato la morte di un bimbo di cinque anni oltre al ferimento della madre e della sorellina. Al vaglio degli inquirenti, anche la posizione degli altri quattro ragazzi a bordo dell'auto. Nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare, poi, sui social per una 'sfida' online incitando il ragazzo alla guida.

Challenge su YouTube

Si indaga sulla dinamica del tragico incidente. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i cellulari dei giovani a bordo della Lamborghini. I giovani potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge su YouTube.

Chi sono gli youtuber TheBorderline

Sulla Lamborghini viaggiavano dunque cinque giovani di vent'anni. Oltre a Leonardo Golinelli, a bordo c'erano Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea: questi ultimi sono quattro youtuber che hanno messo in piedi una pagina chiamata TheBorderline, dove postano filmati compiendo azioni pericolose, con l'obiettivo di "far divertire" - scrivono su Youtube - i loro follower. Si sarebbero alternati alla guida per 50 ore consecutive al solo scopo di riprendersi e postare il video sui social, mostrando in più filmati la stanchezza per le numerose ore al volante.

Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio degli investigatori: a quanto si apprende si faranno accertamenti sulla velocità e si cercherà anche di capire se l'incidente possa essere stato causato proprio dalla challenge che stavano portando avanti.