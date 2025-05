Lecco, arrestato 20enne per detenzione materiale finalità terrorismo

Un 20enne egiziano è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo in provincia di Lecco dalla Polizia di Stato di Milano e Lecco. Secondo le accuse il giovane, studente universitario a Milano, era attivo su una piattaforma social in qualità di amministratore di un canale di propaganda jihadista, tramite la quale manteneva anche contatti con esponenti dello Stato Islamico e aveva due manuali per "l'impiego di telefoni cellulari come detonatori di ordigni esplosivi artigianali e la produzione di sostanze venefiche".

Trovati in casa manuali per fare ordigni esplosivi

Tra il materiale sequestrato spiccano due manuali in lingua araba, stampati in proprio, recanti il logo di una 'Fondazione Al-Saqari per le Scienze Militari' e contenenti dettagliate istruzioni per l'impiego di telefoni cellulari come detonatori per la preparazione di ordigni esplosivi artigianali e la produzione di sostanze chimiche finalizzata ad atti di terrorismo. Inoltre, all'interno dei dispositivi informatici che sono stati portati via è stato trovato molto materiale multimediale di propaganda dell'ideologia e delle attività dello Stato Islamico.