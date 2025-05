Russia, cittadino russo-italiano condannato a 29 anni per attentati

Si chiama Ruslan Sidiki, 37 anni. Le accuse: "Colpì una base aerea e fece deragliare un treno merci" ascolta articolo

Ruslan Sidiki, un uomo di origine russa in possesso anche di cittadinanza italiana, è stato condannato in Russia a 29 anni di reclusione per l'accusa di avere organizzato attacchi a infrastrutture militari e civili su mandato dei servizi d'intelligence ucraini. Alla lettura della sentenza, in una Corte di Ryazan, erano presenti due funzionari del Consolato italiano. Secondo gli inquirenti russi, Sidiki avrebbe compiuto "atti terroristici": uno ad una base di bombardieri strategici e uno che ha fatto deragliare un treno merci provocando due feriti.

Ha vissuto parte dell'infazia in Italia Sidiki, che ha 37 anni, era stato arrestato alla fine del 2023 proprio a Ryazan, 200 chilometri a sud-est di Mosca, dagli agenti del servizio d'intelligence interno russo, Fsb. L'uomo è figlio di una coppia russa, ma ha acquisito la cittadinanza italiana tramite la madre, che ha sposato in seconde nozze un italiano. Sidiki ha trascorso alcuni anni dell'infanzia in Italia per poi tornare definitivamente in Russia. Ma parla ancora l'italiano. Secondo l'accusa, che aveva chiesto per lui una condanna a 30 anni di carcere, Sidiki sarebbe stato ingaggiato fin dal febbraio del 2023 dal servizio d'intelligence militare ucraino (Gur), per poi seguire corsi di addestramento ad azioni di "sabotaggio" in Turchia e in Lettonia. Nel luglio dello stesso anno, sempre secondo gli inquirenti, Sidiki cercò di attaccare con droni esplosivi la base di Dyagilevo, vicino a Ryazan, dove sono di stanza bombardieri strategici a lungo raggio. Soltanto uno dei quattro velivoli senza pilota utilizzati arrivò al bersaglio, senza provocare danni di rilievo, secondo le testimonianze.