Il 9 maggio a Mosca si è tenuta la tradizionale manifestazione del Giorno della Vittoria. Quest’anno l’evento ha assunto un significato ancora più forte per Vladimir Putin, sullo sfondo della guerra in Ucraina. I dati mostrano però un esercito sempre più provato. Mezzi e aerei in calo dal 2021 al 2023. Il 2024 segna una risalita, ma la forza resta lontana dai livelli pre-bellici