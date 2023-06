Social, il 6% degli studenti ha partecipato a una sfida pericolosa

1/8 ©Ansa

Fra gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni il 6,1% - in tutto circa 243mila ragazzi - ha partecipato almeno una volta nella vita a una sfida social pericolosa. I dati su queste challenge, le pericolose sfide condivise sul web come quella che potrebbe aver portato all'incidente stradale di Roma in cui è morto un bambino, fanno parte dello studio epidemiologico realizzato dal Cndd, il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità

