Il 14 giugno un bimbo è morto in un incidente stradale nel quartiere romano di Casal Palocco. Viaggiava con la madre e la sorellina a bordo di una Smart che si è scontrata frontalmente con un Suv Lamborghini, a bordo del quale c'erano alcuni youtuber di “The borderline”. Si procede per omicidio stradale e lesioni e nel registro degli indagati è stato iscritto - per ora - solamente il ventenne che era alla guida. Ma qual è l'attività degli youtuber e quanto guadagnano? Di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, del 16 giugno

Incidente a Roma, perquisizioni a casa dello youtuber indagato